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Презентация 10-го выпуска краеведческого сборника «Не прервётся связь времён» прошла в Печорах

​Презентация 10-го выпуска краеведческого сборника «Не прервётся связь времён» прошла в Печорах. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Презентация 10-го выпуска краеведческого сборника «Не прервётся связь времён» прошла в Печорах. Фото здесь и далее: Людмила Писарь

Мероприятие состоялось в Печорской районной библиотеке 11 сентября. Среди участников заседания были заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, заместитель главы администрации Печорского муниципального округа Светлана Жирнова, исполнительный секретарь Печорского отделения партии «Единая Россия» Ангелина Исакова, краеведы, преподаватели Печорской детской школы искусств, школьники и просто неравнодушные к судьбе и истории нашего края люди.

Мероприятие открыла руководитель Общества краеведов и составитель сборника Вера Шувалова. Провели мероприятие Галина Айда и Юлия Степанова.

«Краеведы работают интенсивно, поэтому 9-й и 10-й сборники вышли уже в двух томах. Над оформлением обложки и титульного листа поработал Сергей Николаевич Маркелов», – отметила Вера Шувалова.

Как и ранее, юбилейный краеведческий сборник состоит из нескольких разделов: «История и традиции Печорского края», «Культура. Просвещение. Православие», «Здесь Родины моей начало», «Земляки» и «Печеряне вспоминают».

Авторами работ, опубликованных в сборнике, являются архитектор-реставратор, председатель псковских областных отделений Союза архитекторов и Союза реставраторов России Владимир Васильев, сотрудник Музея печати в Санкт-Петербурге Нина Кузьмина, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и истории литературы Московского политехнического университета Георгий Векшин, а также активные краеведы-печеряне – Надежда Баранова, Алевтина Качкина, Сергей Маркелов, Ольга Кольцова, Николай Матвеев, Галина Айда. В книге опубликованы стихи Валентины Лаур (Дубровской).

Рассказ о статьях сборника чередовался с музыкальными заставками в исполнении преподавателей Печорской детской школы искусств.

Тематика статей книги разнообразна: от истории школ, детдома и биографий учителей до истории деревень и храмов.

Виктор Остренко поблагодарил авторов сборника за возможность соприкоснуться с историей Печорского края и подарил библиотеке книгу «Сельские храмы незабытые». «Настолько быстро меняются события, что нужно искать способы, чтобы сохранить эту информацию для следующих поколений. Хочу выразить слова благодарности всем, кто принял участие в юбилейном сборнике», – произнёс депутат.

А Вера Шувалова поблагодарила администрацию Печорского муниципального округа и Собрание депутатов за поддержку в издании краеведческого сборника.

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