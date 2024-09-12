Ногу подростка намотало на вал колеса мотоблока в Дедовичском районе

20:57, 12 сентября 2024, ПАИ

В деревне Рои Дедовичского района подросток перевозил дрова на мотоблоке. Он не справился с управлением, съехал с дороги и допустил опрокидывание, после чего ногу намотало на вал колеса мотоблока. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

На вид мальчику14 лет.

Прибывшие пожарные разобрали колесо и освободили ногу пострадавшего. Бригада скорой помощи госпитализировала его в медицинское учреждение.

На месте работают бригада скорой помощи и пожарные подразделения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.