Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Ногу подростка намотало на вал колеса мотоблока в Дедовичском районе

В деревне Рои Дедовичского района подросток перевозил дрова на мотоблоке. Он не справился с управлением, съехал с дороги и допустил опрокидывание, после чего ногу намотало на вал колеса мотоблока. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Ногу подростка намотало на вал колеса мотоблока в Дедовичском районе. Фото: ПАИ

На вид мальчику14 лет.

Прибывшие пожарные разобрали колесо и освободили ногу пострадавшего. Бригада скорой помощи госпитализировала его в медицинское учреждение.

На месте работают бригада скорой помощи и пожарные подразделения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 сентября 2024

Ногу подростка намотало на вал колеса мотоблока в Дедовичском районе
12 сентября 2024

Стали известны подробности тройного ДТП на улице Коммунальной в Пскове
12 сентября 2024

Двух человек госпитализировали после столкновения трёх автомобилей в Пскове
12 сентября 2024

В Псковском районе лихач на автомобиле сломал опору ЛЭП
12 сентября 2024

Житель Палкинского района подселил в дом к сыну пятерых иностранцев и попал под суд
11 сентября 2024

В Великолукском районе два человека пострадали в ДТП
11 сентября 2024

Кондуктор сломала плечо из-за столкновения автобуса с автомобилем в Псковской области
11 сентября 2024

Труп рабочего нашли в раздевалке великолукского завода

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...