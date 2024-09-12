Ногу подростка намотало на вал колеса мотоблока в Дедовичском районе
В деревне Рои Дедовичского района подросток перевозил дрова на мотоблоке. Он не справился с управлением, съехал с дороги и допустил опрокидывание, после чего ногу намотало на вал колеса мотоблока. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
На вид мальчику14 лет.
Прибывшие пожарные разобрали колесо и освободили ногу пострадавшего. Бригада скорой помощи госпитализировала его в медицинское учреждение.
На месте работают бригада скорой помощи и пожарные подразделения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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