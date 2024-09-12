Водитель госпитализирован в результате ДТП с лосем в Островском районе
Водитель автомобиля Volkswagen Passat допустил наезд на внезапно выбежавшего на дорогу лося, после чего автомобиль вылетел с дороги в кювет и протаранил дерево. ДТП произошло между деревнями Смоленкой и Веретье в Островском райне сегодня, 12 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП водитель 1960 года рождения в тяжёлом состоянии госпитализируется в медучреждение. Лось погиб.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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