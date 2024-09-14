Псковский ансамбль «Сказ» выступит на фестивале «Серебряное ожерелье» в Петербурге

23:30, 12 сентября 2024, ПАИ

Заслуженный коллектив народного творчества – ансамбль «Сказ» имени В. Румянцева выступит на фестивале «Серебряное ожерелье» в Санкт-Петербурге. Выступление пройдёт на Соборной площади Петропавловской крепости в рамках фестиваля «Серебряное ожерелье». Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.

События фестиваля станут частью программы X Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур.

В Петербург приедут исполнители со всего Северо-Запада России. Своё мастерство представят хореографические и вокальные коллективы республик Карелия и Коми, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.

Ансамбль «Сказ» выступит на сцене 14 сентября.