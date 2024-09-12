На бесплатный концерт классической музыки приглашают псковичей
13 сентября в 18:30 в концертном зале Детской музыкальной школы №1 им. Н. А. Римского-Корсакова (Советская, 44) выступит пианист Василий Черотченко. Об этом ПАИ сообщили организаторы концерта.
Василий Черотченко начал обучаться музыке в Пскове и продолжил своё обучение в Москве в МССМШ им. Гнесиных. Он стал самым юным участником органной академии в Печорах. Сейчас Василий обучается в классе профессора МГК им. П. И. Чайковского, народного артиста России Юрия Слесарева.
В программе концерта:
- Роберт Шуман «Карнавал» для фортепиано (1833-35);
- Фридерик Шопен Баллады для фортепиано №1 соль минор и №2 фа мажор;
- Морис Равель «Ночной Гаспар» (три поэмы по Алоизиусу Бертрану; 1908).
Вход свободный.
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