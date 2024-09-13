Один человек погиб в ДТП в Псковском районе

08:28, 13 сентября 2024, ПАИ

В Псковском районе у деревни Дубяги водитель автомобиля ВАЗ-2114, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением.

Как сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ», в результате автомобиль опрокинулся, а 28-летний водитель погиб на месте. Пассажиры – мужчина и ребёнок – госпитализированы в медицинское учреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.