YouTube замедлился для россиян почти в 10 раз

08:36, 13 сентября 2024, ПАИ

Разработчик ПО для анализа пользовательского опыта Vigo провел анализ трафика YouTube на базе более чем 161 тыс. измерений в сетях передачи данных РФ. Среднее время, через которое стартует показ ролика для пользователей стационарных сетей, увеличилось практически в 10 раз — до 11,01 секунды, пишет газета «Известия».

На фиксированных сетях доля пользователей ̆ YouTube, которые не дожидаются открытия видеороликов, в пять раз больше, чем на мобильных. Это объясняется разницей в абсолютном значении времени ожидания открытия ролика. При этом порог в три секунды считается средним субъективным временем ожидания, когда пользователь не ощущает дискомфорта в ожидании первого кадра видео.

Доля роликов, ждать начала показа которых нужно более 3 секунд, в июне была всего 2,8%. А теперь «тормозят» более половины — 56,7%, то есть показатель ухудшился в 20 раз.