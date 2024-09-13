Скончался бывший член Общественной палаты Псковской области Михаил Жихаревич

09:30, 13 сентября 2024, ПАИ

На 77-м году жизни 11 сентября скончался педагог, философ, общественный деятель Михаил Жихаревич. Об этом ПАИ сообщили в ПОИПКРО. Прощание с ним состоится в субботу, 14 сентября, в 10:30 в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Михаил Жихаревич, выпускник философского факультета Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова. В 1980 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук. Научная деятельность Михаила Ефимовича отражена более чем в 160 научных и научно-методических работах, представленных и получивших признание на многих российских и международных форумах, конгрессах и конференциях, в том числе на Всемирном философском конгрессе, Российском философском конгрессе, Всероссийских конгрессах политологов. Его идеи были апробированы в практической деятельности образовательных организаций России.

Педагогический стаж М. Е. Жихаревича составляет 42 года. Он начинал в Кировоградском институте сельскохозяйственного машиностроения ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой теории и истории культуры.

С 1994 по 2023 год Михаил Ефимович работал в ПОИПКРО: был доцентом кафедры философии образования, более 20 лет возглавлял центр гражданского образования. Многоплановая плодотворная научная и педагогическая деятельность Михаила Жихаревича способствовала развитию системы образования Псковской области, совершенствованию не только профессионального мастерства педагогических работников, но и формированию их мировоззрения.

Он внес весомый вклад в развитие гражданского образования в России: принимал участие в разработке Государственной программы гражданского образования населения Российской Федерации, участвовал в процессе внедрения различных моделей гражданского образования в практику образовательных учреждений Псковщины.

Михаил Жихаревич вел активную общественную деятельность. Два созыва являлся председателем комиссии по развитию гражданского общества и защите прав человека Общественной палаты Псковской области.