В Великих Луках из-за антисанитарии закрыли суши-бар

09:46, 13 сентября 2024, ПАИ

В Великих Луках из-за антисанитарии закрыли суши-бар, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Роспотребнадзор обнаружил нарушения санитарно-эпидемиологических правил при приготовлении пищи для посетителей суши-бара. В частности, не проводился производственный контроль в соответствии с порядком и периодичностью, установленными предприятием общественного питания; в помещениях отсутствовало бактерицидное оборудование; на закрытых контейнерах, хранящихся в холодильнике, отсутствовала информация об условиях хранения, сроке годности скоропортящихся продуктов; отсутствовали дезинфицирующие средства для уборки помещений.

Кроме того, у сотрудников суши-бара отсутствовали личные медицинские книжки, а у старшего повара допуск до работы и гигиеническая аттестация оформлены до 2023 года.

В результате грубых нарушений санитарно-эпидемиологических правил 14 человек были госпитализированы в инфекционное отделение больницы.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в административном правонарушении и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности суши-бара на 20 суток.