16-летний велосипедист попал под колёса автомобиля в Великих Луках

10:37, 13 сентября 2024, ПАИ

Несовершеннолетнего велосипедиста сбили в Великих Луках, пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

12 сентября в 19:25 у дома № 5а на улице Вокзальной 35-летний водитель автомобиля Ford Focus выезжал с прилегающей территории. При выезде автомобиль сбил 16-летнего велосипедиста, который в нарушение правил дорожного движения ехал по тротуару.

В результате ДТП велосипедисту потребовалась медицинская помощь. Водитель автомобиля был трезв. Обстоятельства произошедшего выясняются.