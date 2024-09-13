25-летие отмечают производственно-интеграционные мастерские для инвалидов в Пскове

10:57, 13 сентября 2024, ПАИ

25-летие празднуют в производственно-интеграционных мастерских для инвалидов в Пскове в пятницу, 13 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

«25 лет назад всё начиналось с одного маленького домика и с 14 ребят, которые посещали его. А на сегодняшний день мы имеем большой, красивый, благоустроенный, прекрасно оснащенный комплекс, который устроил систему социальной защиты населения Псковской области. И я считаю, что это очень значимый шаг, который позволяет говорить о повышении качества жизни людей с инвалидностью», – отметил директор учреждения Вячеслав Сукманов.

В учреждении есть несколько направлений работы, обратил внимание он. Это профессиональное обучение и подготовка, трудовая деятельность в производственных отделениях и социальная дневная занятость для людей с тяжелыми нарушениями, рассказал Вячеслав Сукманов.

«Классически считается, что качество жизни измеряется доступностью занятости и доступностью досуга, но самое главное, я считаю, – это уверенность в завтрашнем дне. И я думаю, самое главное, что у нас получилось, – это дать людям уверенность в том, что ты с утра просыпаешься, идешь на работу, ты в коллективе, ты общаешься, встречаешься, заводишь новых друзей, улыбаешься, ты живешь полноценной настоящей жизнью», – сказал он.

Вячеслав Сукманов также рассказал, что псковская практика социальной реабилитации была отмечена на федеральном уровне.

«Каждый год проводится всероссийский конкурс профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. В этом году конкурс был беспрецедентно большим и очень конкурентным. Всего поступило более 3,5 тысячи заявок со всей страны, 800 человек вышло на федеральный этап, и всего, представьте, 54 заявки стали победителями. И наша одна из них. Поэтому это значимое событие, и это, безусловно, заслуга всего коллектива. И отмечая это событие, я хотел бы, конечно, сказать слова благодарности всем тем, кто принимал участие в нашем становлении, в развитии и в ежедневной работе», – заключил Вячеслав Сукманов.

Кроме того, он добавил, что такая системная практика организации занятости людей с инвалидностью старше 18 лет в Псковской области остаётся единственной в России.

Сегодня на площадке организовали работу мастер-классов по разным направлениям. Здесь в том числе каждый желающий может приобрести изделия, которые изготовили подопечные мастерских.