Четырём спортсменам Псковской области присвоили звание мастера спорта

11:34, 13 сентября 2024, ПАИ

Четырём спортсменам, представляющим на соревнованиях Псковскую область, присвоили звание мастера спорта России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Новые спортивные звания получили псковские самбисты Сергей Казак и Валентина Тоечкина, воздухоплаватель Евгений Чубаров, а также боец смешанных единоборств Осман Мустафаев.

«Кстати, как спортсмен Евгений Чубаров представляет Псковскую область, а значит, в нашем регионе впервые за 19 лет появился мастер спорта России по воздухоплавательному спорту», – отмечается в группе «Воздухоплавание Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

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