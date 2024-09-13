До 28 градусов тепла ожидается в Псковской области 14 сентября

11:36, 13 сентября 2024, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 14 сентября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днём синоптики прогнозируют от +23 до +28 градусов. Атмосферное давление будет низким.