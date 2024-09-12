Большое совещание по вопросам спорта пройдёт в Ледовом дворце Пскова

11:38, 13 сентября 2024, ПАИ

Большое совещание по вопросам спорта пройдёт в конференц-зале Ледового дворца Пскова 17 сентября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова.

В совещании примут участие региональные спортивные федерации, комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова, директора спортшкол и частные спортивные клубы, комитет по спорту Псковской области и Народный фронт.

В повестке вопросы социального налогового вычета за занятия спортом, развитие в регионе детско-юношеского спорта, деятельность спортивных клубов и школ, бюджетные виды спорта для развития в регионе и прочие.

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