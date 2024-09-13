Кожно-венерологический диспансер Псковской области отмечает 100-летний юбилей

11:25, 13 сентября 2024, ПАИ

100 лет со дня основания отмечает Кожно-венерологический диспансер Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

С поздравлениями к сотрудникам КВД обратились первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

«Это важная дата, которая символизирует не только долгий и трудный путь, пройденный вашим диспансером, но и вашу неоценимую работу по охране здоровья населения», – отметила Вера Емельянова.

«Вы обеспечиваете высококачественную медицинскую помощь, проводите диагностику и лечение кожных и венерических заболеваний, а также активно занимаетесь профилактикой и повышением осведомленности людей о здоровье. Ваши усилия помогают многим людям сохранять здоровье и уверенность в себе», – сказала Марина Гаращенко.

В честь праздника 13 сентября пройдёт региональная конференция для сотрудников в области дерматологии, венерологии, косметологии.

На ней подведут итоги деятельности службы за 2023 год, обсудят новые возможности увеличения эффективности терапии псориаза, онконастороженность в практике дерматовенеролога и другое. В мероприятии примут участие специалисты федерального уровня.