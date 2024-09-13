Четыре проекта из Псковской области получили поддержку от Росмолодёжи

11:42, 13 сентября 2024, ПАИ

Четыре молодёжных проекта из Псковской области получили поддержку от Росмолодёжи, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Итоги всероссийского конкурса подвели в рамках Международного патриотического форума «Мы помним». На конкурс подали 25 заявок, из них 21 заявка – от псковичей. По итогам конкурса победителями очных защит стали четыре проекта, которые будут реализованы в Псковской области, на общую сумму 2,1 млн рублей.

Победителем стал Артём Баринов из Великих Лук с проектом «PROНаш символ Победы». На реализацию проекта он получит 900 тысяч рублей. Софья Радион из Пскова одержала победу с проектом «Бессмертный подвиг». На реализацию она получит 300 тысяч рублей. Дарья Иванова из Невельского муниципального округа получит 430 тысяч рублей на реализацию проекта «Территория кино под открытым небом». А Анастасия Николаева из Пскова победила с проектом «Центр командной подготовки». На его реализацию она получит 500 тысяч рублей.

Напомним, Международный патриотический форум «Мы помним» объединил около 100 участников из Псковской, Пензенской, Курганской, Кировской, Ленинградской областей, Краснодарского края, Башкортостана, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Белоруссии.