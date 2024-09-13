Экологический слёт проходит в Пустошкинском районе

12:24, 13 сентября 2024, ПАИ

Экологический слёт «Экодвиж_60» с участием «Юннатов первых» проходит в Пустошкинском районе с 13 по 14 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе «Движения первых».

Всего в мероприятии участвуют 80 человек из Пскова, Невельского, Пыталовского, Псковского, Великолукского, Порховского, Опочецкого, Печорского, Островского, Палкинского, Новоржевского и Бежаницкого районов. 56 детей – участники юннатской встречи «Забота о лесе». В рамках встречи сотрудники Полистовского заповедника расскажут о значимости лесных экосистем, их состоянии в данный момент, мерах их защиты и восстановления, сохранении леса и его богатств.

После встречи пройдут экодебаты, а затем различные мастер-классы.

Завтра для участников слёта пройдёт акция «Зелёная область», в рамках которой они высадят саженцы деревьев, а также очистят лес от мусора. Кроме того, они смогут посетить фестиваль печёной картошки.