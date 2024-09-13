День открытых дверей пройдёт в «Доме белого аиста» в Гдовском районе

12:44, 13 сентября 2024, ПАИ

День открытых дверей пройдёт в «Доме белого аиста» в Гдовском районе 14 и 15 сентября в 15:00, сообщили ПАИ в организации.

Орнитолог, кандидат биологических наук Марина Сиденко расскажет гостям об аистах, которые воспитываются в организации, и историях, связанных с ними, а также покажет птиц.

Экскурсия проводится по предварительной записи. Записаться можно в сообщениях официальной группы «Дома белого аиста» «ВКонтакте» или написать личное сообщение администратору сообщества. В сообщении нужно указать, откуда вы и сколько с вами будет человек. Количество мест ограничено, отметили в «Доме белого аиста».