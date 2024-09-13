Псковский детский фонд помог подготовиться к учебному году рекордному количеству школьников

15:17, 13 сентября 2024, ПАИ

965 детей из малообеспеченных семей и интернатных учреждений Псковской области получили школьные наборы в рамках акции Детского фонда «Здравствуй, школа!». Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном отделении Российского детского фонда.

«Это рекордное количество детей, которых в рамках акции подготовил к школе Детский фонд, начиная с 1988 года! Помочь такому количеству детей удалось при поддержке благотворителей и волонтёров. Жители города, представители бизнеса и власти, трудовые коллективы и коллективы общеобразовательных учреждений присоединялись к акции разными способами», – отметили в организации.

Всего в акции приняло участие более 800 благотворителей. Формированием школьных наборов в этом году занимались добровольцы Детского фонда.