К исправительным работам приговорили великолучанина за хранение наркотиков

13:50, 13 сентября 2024, ПАИ

Молодого человека из Великих Лук приговорили к исправительным работам за незаконную покупку и хранение наркотиков, сообщили ПАИ в прокуратуре Псковского района.

Великолучанин забрал из тайника в лесу Псковского района около одного грамма мефедрона. Как установило следствие, наркотики он купил для себя. После этого его задержали полицейские.

В суде молодой человек признал вину. Его приговорили к десяти месяцам исправительных работ с удержанием 5% зарплаты. Приговор суда пока не вступил в законную силу.