Чемпионат Псковской области по мини-футболу среди смешанных команд пройдёт 18 и 19 сентября
Чемпионат Псковской области по мини-футболу в формате 7x7 среди смешанных команд до 12 лет пройдёт на псковском стадионе «Локомотив» 18 и 19 сентября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.
Всего в соревнованиях примут участие девять команд из Пскова, Пыталово, Бежаниц, Острова, Пустошки и Порхова.
Игры группового этапа пройдут в среду, 18 сентября. На следующий день состоятся решающие матчи.
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Чемпионат Псковской области по мини-футболу среди смешанных команд пройдёт 18 и 19 сентября
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