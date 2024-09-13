Чемпионат Псковской области по мини-футболу среди смешанных команд пройдёт 18 и 19 сентября

13:49, 13 сентября 2024, ПАИ

Чемпионат Псковской области по мини-футболу в формате 7x7 среди смешанных команд до 12 лет пройдёт на псковском стадионе «Локомотив» 18 и 19 сентября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.

Всего в соревнованиях примут участие девять команд из Пскова, Пыталово, Бежаниц, Острова, Пустошки и Порхова.

Игры группового этапа пройдут в среду, 18 сентября. На следующий день состоятся решающие матчи.

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