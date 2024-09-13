Два псковича получили условный срок за незаконную ловлю рыбы

14:56, 13 сентября 2024, ПАИ

Двух жителей Пскова приговорили к условному лишению свободы за незаконную ловлю рыбы, сообщили ПАИ в прокуратуре Псковского района.

По данным следствия, мужчины заранее договорились и выплыли на надувной лодке в акваторию реки Великой в районе деревни Малая Гоголевка Псковского района. Там псковичи установили лесковую сеть длиной 45 метров и незаконно выловили около 300 уклеек. Нанесённый ущерб составил почти 30 тысяч рублей.

Суд назначил каждому из мужчин наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Приговор суда пока в законную силу не вступил.