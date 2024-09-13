Мастер-класс для учеников Печорской детской школы искусств провёл музыкант из Москвы

14:03, 13 сентября 2024, ПАИ

Мастер-класс пианиста и музыкального руководителя проекта «Город мастеров» Сергея Семёнова прошёл в Печорах 12 сентября, пишет газета «Печорская правда».



Фото: предоставила Оксана Рудакова



Фото: предоставила Оксана Рудакова



Фото: предоставила Оксана Рудакова



Фото: предоставила Оксана Рудакова



Фото: предоставила Оксана Рудакова



Фото: предоставила Оксана Рудакова



Фото: предоставила Оксана Рудакова



Фото: предоставила Оксана Рудакова



Фото: предоставила Оксана Рудакова

















Ученики детской школы искусств увидели виртуозную игру пианиста, а также получили ценные знания и советы.

Напомним, что 10 сентября в рамках проекта «Город мастеров» в Печорском районном доме культуры состоялся концерт молодых исполнителей, где печеряне услышали духовные произведения митрополита Серафима Чичагова и произведения русской классики. Руководитель проекта – заслуженный деятель искусств РФ Татьяна Шумова.