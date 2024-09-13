Великолукские баскетболисты участвуют в межрегиональном турнире
Великолукский баскетболисты, воспитанники спортшколы «Экспресс» 2012 года рождения принимают участие в межрегиональном турнире, который проходит в Калининграде. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Великих Лук.
Всего в соревнованиях принимают участие четыре команды. Великолучанам будут противостоять соперники из Московской, Калининградской и Тульской областей.
Тренирует великолукскую команду Евгения Егорова.
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