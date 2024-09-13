Премьерный показ документального фильма о спортсменах Псковщины пройдёт 18 сентября

14:49, 13 сентября 2024, ПАИ

Закрытый премьерный показ документального фильма о спортсменах Псковщины «Непридуманные истории» состоится в псковском Доме молодёжи 18 сентября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова.

Напомним, год назад съёмочная группа АНО «Спортивная хроника» искала героев для съёмки документального кино о спортсменах Псковской области. В фильме будет фигурировать три сюжета о стрельбе из лука, смешанных единоборствах и хоккее.

Отметим, что Псковская область стала вторым из 12 субъектов России, в которых снимались фильмы из цикла «Непридуманные истории».

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