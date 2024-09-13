Ряд собраний жителей пройдёт в Пскове в рамках конкурса инициативных проектов

15:30, 13 сентября 2024, ПАИ

Жители городских округов № 1 (центр города) и № 12 микрорайона Овсища проведут в сентябре ряд собраний с целью участия в конкурсе инициативных проектов по благоустройству. Вопрос о назначении собраний граждан рассмотрели депутаты Псковской городской Думы на комитете по правовым вопросам и развитию местного самоуправления сегодня, 13 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Как рассказал заместитель председателя комитета Алексей Форш, это новшество для городской Думы. Назначается такое собрание в соответствии с федеральным законом о местном самоуправлении, уставом города и порядком для обсуждения инициативных вопросов, утвержденным городской Думой.

Всего шесть инициативных проектов будут представлены на таких собраниях. Среди них – «Благоустройство ручья в районе школы № 3», «Двор Ю. П. Спегальского» и другие проекты.

«Это новая инициативная история для людей, для города. Горожане таким образом могут изменить жизнь на своих территориях», – заметил Алексей Форш.

Кроме того, он добавил, что финансирование инициативных проектов предполагает консолидацию регионального, городского бюджетов, а также средств жителей. Поэтому проведение такого собрания обязательно.