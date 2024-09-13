40 тонн гуманитарной помощи передали псковичи жителям Курской области

17:26, 13 сентября 2024, ПАИ

40 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области отправилось сегодня из Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области, передаёт корреспондент «Первого Псковского».

Отметим, что часть груза подготовлена волонтёрами группы «Работайте, братья!».

Ранее сообщалось, что гуманитарную помощь для жителей Курской области собрали в Псковском районе.