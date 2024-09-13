Около 20% абонентов «Газпром межрегионгаз Псков» используют электронные «Личные кабинеты» для передачи показаний счётчиков

15:43, 13 сентября 2024, ПАИ

Возможностью передать показания счётчиков газа через электронные «Личные кабинеты» пользуются уже около 20% абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Псков», сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Популярным способом (28%) является передача показаний при оплате квитанций через банки и «Почту России».

Более 40 % абонентов пользуются альтернативными электронному «Личному кабинету» удалёнными сервисами:

горячей линией 8-800-350-59-01;

отправкой сообщений по SMS на номер 8-911-358-97-12;

Telegram-ботом и прочими способами.

Около 12% абонентов предпочитают передавать показания в клиентских центрах компании.

«Для удобства наших абонентов мы принимаем показания до последнего дня каждого месяца, а своевременная передача показаний позволяет избежать начислений по нормативу. Мы развиваем наши клиентские сервисы, в том числе и дистанционные, которые дают абонентам возможность всегда иметь под рукой информацию о своём лицевом счёте и оплачивать потребленный газ без комиссии», – отметила начальник службы по работе с потребителями в Пскове ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Светлана Николаева.

Передать показания счётчика газа можно несколькими способами:

в личном кабинете абонента «Мой Газ» (мойгаз.смородина.онлайн) или PayGas (paygas.ru);

в мобильных приложениях «Газ Онлайн» (доступно в App Store, RuStore, «Play Маркет») и «Оплата за газ» (доступно в RuStore, «Play Маркет»);

сообщением SMS на номер 8-911-358-97-12;

с помощью голосового помощника по телефонам (8 8112)70-20-48 или 8-965-812-20-48;

позвонив в единый кол-центр по телефонам 8-800-350-59-01 или (8 8112) 59-50-50;

через чат-бот в мессенджере Telegram.

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