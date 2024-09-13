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Спорт

Три биатлониста Псковской области примут участие в первенстве России

Три спортсмена Псковской области примут участие в первенстве России по биатлону, которое пройдёт с 23 по 30 сентября в биатлонном комплексе «Чайка» в посёлке Пржевальское в Смоленской области. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер Олег Макеев.

  • Три биатлониста Псковской области примут участие в первенстве России
    Фото: группа «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»
  • Три биатлониста Псковской области примут участие в первенстве России
    Фото: группа «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»
  • Три биатлониста Псковской области примут участие в первенстве России
    Фото: группа «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»
  • Три биатлониста Псковской области примут участие в первенстве России
    Фото: группа «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»
  • Три биатлониста Псковской области примут участие в первенстве России
    Фото: группа «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»
  • Три биатлониста Псковской области примут участие в первенстве России
    Фото: группа «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»
  • Три биатлониста Псковской области примут участие в первенстве России
    Фото: группа «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»
  • Три биатлониста Псковской области примут участие в первенстве России
    Фото: группа «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»

Псковскую область на соревнованиях представят Олеся Губарева, Анастасия Делюкина и Дмитрий Виноградов.

«Сейчас проходило окружное первенство, где Олеся Губарева заняла второе место. Займём ли мы призовые места, сложно сказать, это биатлон. Она показала неплохие результаты. Анастасия Делюкина также может показать очень хорошие результаты. Она показала лучший ход на Северо-Западе. Обычно на эти старты приезжают серьёзные соперники. Около 26 регионов», – отметил Олег Макеев.

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