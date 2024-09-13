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История, борьба с беспилотниками и тушение пожаров: для членов Стругокрасненского филиала «Дружины» провели обучение

Занятие для дружинников Стругокрасненского филиала отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» прошло сегодня, 13 сентября, пишет газета «Струги».

  • История, борьба с беспилотниками и тушение пожаров: для членов Стругокрасненского филиала «Дружины» провели обучение
    Фото: предоставил Анатолий Банаев
  • История, борьба с беспилотниками и тушение пожаров: для членов Стругокрасненского филиала «Дружины» провели обучение
    Фото: предоставил Анатолий Банаев
  • История, борьба с беспилотниками и тушение пожаров: для членов Стругокрасненского филиала «Дружины» провели обучение
    Фото: предоставил Анатолий Банаев
  • История, борьба с беспилотниками и тушение пожаров: для членов Стругокрасненского филиала «Дружины» провели обучение
    Фото: предоставил Анатолий Банаев
  • История, борьба с беспилотниками и тушение пожаров: для членов Стругокрасненского филиала «Дружины» провели обучение
    Фото: предоставил Анатолий Банаев
  • История, борьба с беспилотниками и тушение пожаров: для членов Стругокрасненского филиала «Дружины» провели обучение
    Фото: предоставил Анатолий Банаев

Обучение началось в районной библиотеке с беседы на тему «История великих побед русской армии и флота. Дни воинской славы России». Её провела заведующая методическим отделом Инна Иванова.

Занятие продолжилось в зале заседания «Струги Красные». Там поговорили о способах и средствах борьбы с беспилотниками. Каждый из присутствующих попробовал себя в работе с анализатором. Обучение провели специалисты из Пскова.

Завершилось занятие в пожарной части № 30 в Стругах Красных. Там дружинникам рассказали о первичных средствах и организации тушения пожаров.

Руководитель отделения Анатолий Банаев остался доволен работой коллег. «Мы плодотворно поработали, была интересная и полезная историческая информация. И практические занятия отработали чётко», – подчеркнул руководитель отделения.

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