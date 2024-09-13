65% обращений к псковскому омбудсмену касаются прав участников СВО и их семей

18:17, 13 сентября 2024, ПАИ

Прокурор Псковской области Андрей Мошков и региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов провели рабочую встречу. Они обсудили вопросы защиты прав псковичей. Об этом ПАИ сообщил омбудсмен.

Дмитрий Шахов представил ежегодный доклад об основных показателях мониторинга соблюдения прав жителей региона. Он отметил, что в прошлом году большинство псковичей интересовали вопросы обеспечения социальных и личных прав, а также защита и восстановление прав военнослужащих, принимающих участие в СВО, и их семей. По итогам 2023 года таких обращений было 52 %. По итогам восьми месяцев текущего года их доля составила 65 %.

За восемь месяцев общее число обращений, поступивших омбудсмену, увеличилось на 40 %.

Кроме того, уполномоченный по правам человека в Псковской области подчеркнул, что оперативное взаимодействие с органами прокуратуры позволяет более эффективно решать поступающие вопросы. Он поблагодарил лично прокурора региона Андрея Мошкова и сотрудников прокуратуры за совместную работу по защите и восстановлению прав граждан.

Андрей Мошков и Дмитрий Шахов также обсудили вопрос, связанный с защитой прав потерпевших от телефонного мошенничества.

В завершение встречи областной прокурор и псковский омбудсмен рассмотрели возможные совместные действия по защите прав жителей Псковской области в сфере оказания отдельных социально-бытовых услуг.