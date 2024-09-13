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Общество

65% обращений к псковскому омбудсмену касаются прав участников СВО и их семей

Прокурор Псковской области Андрей Мошков и региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов провели рабочую встречу. Они обсудили вопросы защиты прав псковичей. Об этом ПАИ сообщил омбудсмен.

Фото здесь и далее: сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области

Дмитрий Шахов представил ежегодный доклад об основных показателях мониторинга соблюдения прав жителей региона. Он отметил, что в прошлом году большинство псковичей интересовали вопросы обеспечения социальных и личных прав, а также защита и восстановление прав военнослужащих, принимающих участие в СВО, и их семей. По итогам 2023 года таких обращений было 52 %. По итогам восьми месяцев текущего года их доля составила 65 %.

За восемь месяцев общее число обращений, поступивших омбудсмену, увеличилось на 40 %.

Кроме того, уполномоченный по правам человека в Псковской области подчеркнул, что оперативное взаимодействие с органами прокуратуры позволяет более эффективно решать поступающие вопросы. Он поблагодарил лично прокурора региона Андрея Мошкова и сотрудников прокуратуры за совместную работу по защите и восстановлению прав граждан.

Андрей Мошков и Дмитрий Шахов также обсудили вопрос, связанный с защитой прав потерпевших от телефонного мошенничества.

В завершение встречи областной прокурор и псковский омбудсмен рассмотрели возможные совместные действия по защите прав жителей Псковской области в сфере оказания отдельных социально-бытовых услуг.

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