Мастер-классы проводят в честь 97-й годовщины образования Великолукского района

16:38, 13 сентября 2024, ПАИ

Творческие мастер-классы проходят в Переслегинском доме культуры в честь 97-летней годовщины со дня образования Великолукского района, пишет газета «Наш путь».



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»













В фойе Дома культуры организованы мастер-класс по изготовлению изделий в технике сухого валяния из шерсти под руководством Елены Ховановой и мастер-класс по вязанию брелоков крючком под руководством Илоны Шашковой. Принять участие может любой желающий.