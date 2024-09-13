Мастер-классы проводят в честь 97-й годовщины образования Великолукского района
Творческие мастер-классы проходят в Переслегинском доме культуры в честь 97-летней годовщины со дня образования Великолукского района, пишет газета «Наш путь».
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Фото: газета «Наш путь»
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Фото: газета «Наш путь»
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Фото: газета «Наш путь»
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Фото: газета «Наш путь»
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Фото: газета «Наш путь»
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Фото: газета «Наш путь»
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Фото: газета «Наш путь»
В фойе Дома культуры организованы мастер-класс по изготовлению изделий в технике сухого валяния из шерсти под руководством Елены Ховановой и мастер-класс по вязанию брелоков крючком под руководством Илоны Шашковой. Принять участие может любой желающий.
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