Ушла из жизни педагог Псковского областного колледжа искусств
Ветеран педагогического труда, преподаватель Псковского областного колледжа искусств Таисия Морозова ушла из жизни 12 сентября после продолжительной и тяжёлой болезни. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.
Более 30 лет она работала воспитателем общежития колледжа искусств, а также преподавала французский язык.
«Требовательная, принципиальная, строгая и вместе с тем добрая и чуткая. Таисия Владимировна с пониманием и заботой относилась к каждому студенту, помогала преодолевать сложные жизненные ситуации, умело направляла работу студенческого совета, развивала в общежитии самоуправление», – отметили в колледже.
Кроме того, она организовывала для студентов различные лекции по здоровому образу жизни и проводила занятия в студклубах. Также в 2005 году она стала победителем в номинации «Лучший воспитатель общежития» по итогам городского смотра-конкурса учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования.
В колледже выразили глубокие искренние соболезнования родным Таисии Морозовой. Отпевание состоится 14 сентября в 11:00 в храме Александра Невского.
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