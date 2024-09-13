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Ушла из жизни педагог Псковского областного колледжа искусств

Ветеран педагогического труда, преподаватель Псковского областного колледжа искусств Таисия Морозова ушла из жизни 12 сентября после продолжительной и тяжёлой болезни. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Ветеран педагогического труда, преподаватель, в прошлом – воспитатель студенческого общежития Псковского областного колледжа искусств Таисия Морозова ушла из жизни 12 сентября. Фото: Псковский областной колледж искусств

Более 30 лет она работала воспитателем общежития колледжа искусств, а также преподавала французский язык.

«Требовательная, принципиальная, строгая и вместе с тем добрая и чуткая. Таисия Владимировна с пониманием и заботой относилась к каждому студенту, помогала преодолевать сложные жизненные ситуации, умело направляла работу студенческого совета, развивала в общежитии самоуправление», – отметили в колледже.

Кроме того, она организовывала для студентов различные лекции по здоровому образу жизни и проводила занятия в студклубах. Также в 2005 году она стала победителем в номинации «Лучший воспитатель общежития» по итогам городского смотра-конкурса учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования.

В колледже выразили глубокие искренние соболезнования родным Таисии Морозовой. Отпевание состоится 14 сентября в 11:00 в храме Александра Невского.

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