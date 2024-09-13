120 педагогов Псковской области проходят курс по преподаванию нового учебного предмета

17:18, 13 сентября 2024, ПАИ

Обучение преподавателей основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР) стартовало на базе филиала центра «Воин». С 13 по 15 сентября 120 педагогов Псковской области пройдут практико-ориентированный курс по преподаванию нового учебного предмета ОБЗР, сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.



Фото: комитет по образованию Псковской области



Фото: комитет по образованию Псковской области



Фото: комитет по образованию Псковской области



Фото: комитет по образованию Псковской области







Обучение организовано в рамках сетевого договора между ПОИПКРО и филиалом центра «Воин». Занятия проводят инструкторы центра «Воин», которые делятся знаниями по основам боевой, тактической и инженерной подготовки, организации связи, оказанию первой медицинской помощи, а также пилотированию беспилотных летательных аппаратов.

В рамках практического курса педагоги овладеют знаниями и навыками, необходимыми для успешного ведения образовательной деятельности. В процессе обучения педагоги получат не только теоретические знания, но и отработают полученные навыки на практике на полигоне, отметили в комитете.