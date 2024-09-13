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Общество

Очная медиалаборатория пройдёт в Пскове 18 и 19 сентября

Семейный проектный офис приглашает в очную медиалабораторию 18–19 сентября в Пскове, сообщили ПАИ организаторы.

  • Медиа-лаборатория 18-19 сентября
    Фото: Центр профессиональных компетенций и развития «Приоритет»
  • Медиа-лаборатория 18-19 сентября
    Фото: Центр профессиональных компетенций и развития «Приоритет»
  • Медиа-лаборатория 18-19 сентября
    Фото: Центр профессиональных компетенций и развития «Приоритет»
  • Медиа-лаборатория 18-19 сентября
    Фото: Центр профессиональных компетенций и развития «Приоритет»
  • Медиа-лаборатория 18-19 сентября
    Фото: Центр профессиональных компетенций и развития «Приоритет»

Мероприятие будет интересно не только семьям, которые пишут грантовые заявки, но и мастерам, специалистам, предпринимателям малого бизнеса, кто хочет уверенно рассказывать о своих проектах в соцсетях и региональных СМИ.

Занятия проведут четыре спикера – специалисты в области грантовой деятельности, журналистики, связей с общественностью и SMM.

В программу медиалаборатории включены теория и практические задания.

Участники смогут не только пообщаться с практиками, задать вопросы, но и начать создавать информационную стратегию для своего проекта.

Реклама. АНО «Центр профессиональных компетенций и развития «Приоритет». ИНН 6027207490.

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