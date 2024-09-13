Очная медиалаборатория пройдёт в Пскове 18 и 19 сентября
Семейный проектный офис приглашает в очную медиалабораторию 18–19 сентября в Пскове, сообщили ПАИ организаторы.
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Фото: Центр профессиональных компетенций и развития «Приоритет»
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Фото: Центр профессиональных компетенций и развития «Приоритет»
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Фото: Центр профессиональных компетенций и развития «Приоритет»
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Фото: Центр профессиональных компетенций и развития «Приоритет»
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Фото: Центр профессиональных компетенций и развития «Приоритет»
Мероприятие будет интересно не только семьям, которые пишут грантовые заявки, но и мастерам, специалистам, предпринимателям малого бизнеса, кто хочет уверенно рассказывать о своих проектах в соцсетях и региональных СМИ.
Занятия проведут четыре спикера – специалисты в области грантовой деятельности, журналистики, связей с общественностью и SMM.
В программу медиалаборатории включены теория и практические задания.
Участники смогут не только пообщаться с практиками, задать вопросы, но и начать создавать информационную стратегию для своего проекта.
Реклама. АНО «Центр профессиональных компетенций и развития «Приоритет». ИНН 6027207490.
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