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Всероссийский фестиваль детского творчества «У Лукоморья» проходит в Пушкинских Горах

Всероссийский фестиваль детского творчества «У Лукоморья», посвященный 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, проходит в Пушкинских Горах 13 – 15 сентября. В фестивале принимают участие детские и молодежные творческие объединения, ансамбли (фольклорные, народно-певческие, песенноинструментальные, танцевальные), певцы-солисты, сказители. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Всероссийский фестиваль детского творчества «У Лукоморья» проходит в Пушкинских Горах. Фото : организаторы

На фестиваль собрались творческие коллективы со всей России из Москвы, Пензы, Мирного, Рыбинска, Челябинска, Волгограда, Тюмени, Пскова, Себежа, Пушкинских Гор, Великих Лук, Петрозаводска.

Среди участников – Галина Березина и Евгения Листкова – педагоги Детского дома творчества Пскова. Эти же наставники представляют Псковскую область народным коллективом фольклорного ансамбля «Уграда».

Ансамбль «Уграда» является базовым коллективом «Псковского областного центра народного творчества». Младший состав, состоящий из детей и подростков 10-16 лет. Младший состав включает до 25 детей и подростков.

«Мы очень рады, что мы в Пушкинских Горах, что удостоены такой чести – выступить вместе со всеми коллективами. Свыше 200 детей принимает участие в мероприятии, прекрасные экскурсии и конкурсный день завтра! Очень волнуемся, потому это очень достойные конкуренты, коллеги, друзья. Всегда очень волнительно!» – сказала представитель ансамбля «Уграда».

Фестиваль проходит при поддержке правительства Псковской области, региональгного комитета по культуре, Псковского областного центр народного творчества, Пушкинского заповедника.

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