День открытых дверей для родственников осуждённых состоялся в ИК-6 в Себежском районе

19:32, 13 сентября 2024, ПАИ

В исправительной колонии № 6 в посёлке Сосновый Бор Себежского района прошёл день открытых дверей для родственников лиц, отбывающих наказание, положительно характеризующихся администрацией учреждения. Близкие осуждённых получили возможность ознакомиться с условиями их проживания и материально-бытовым обеспечением и задать интересующие вопросы руководству колонии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Для самих отбывающих наказание встреча с родными – мера поощрения. Чтобы воспользоваться таким преимуществом, каждый из них стремится к законопослушному поведению и соблюдению требований правил внутреннего распорядка, активно участвует в жизнедеятельности учреждения.

После вводного инструктажа о правилах поведения в режимных объектах гости проследовали по запланированному маршруту, который включал в себя жилые отряды, церковь, спортивный зал, швейный участок на территории промышленной территории, столовую. Традиционно посещение продолжилось в клубе, где сами осуждённые подготовили концерт.

Завершилось мероприятие совместным чаепитием.