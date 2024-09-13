Псковские пожарные состязались в профмастерстве

22:03, 13 сентября 2024, ПАИ

Соревнования по пожарно-строевой подготовке среди специалистов Главного управления МЧС России по Псковской области прошли в Пскове сегодня, 13 сентября. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Огнеборцы состязались в подъёме на учебную башню, в скоростном маневрировании на пожарном автомобиле и боевом развёртывании сил и средств.

В общекомандном зачёте победу одержала команда третьей пожарно-спасательной части. Серебро взяла команда первой пожарно-спасательной части, бронза – у второй пожарно-спасательной части.

В личном зачёте в дисциплине «подъём по штурмовой лестнице на четвёртый этаж учебной башни» первое место занял Александр Григорьев, второе – Вячеслав Евсеев, третье – Роман Тихонов.

В дисциплине «переноска, установка и подъём по выдвижной пожарной лестнице на третий этаж учебной башни без использования пожарного автомобиля» первое место за Андреем Петровым и Владиславом Никитиным, второе место заняли Артём Ефимов и Евгений Фёдоров, третье – Илья Занков и Алексей Тишкин.

В дисциплине «скоростное маневрирование на пожарном автомобиле» лидером стал Дмитриев Андрей.