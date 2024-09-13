Турслёт педагогов Псковской области проходит в Себежском районе

20:00, 13 сентября 2024, ПАИ

Открытие турслёта педагогов Псковской области состоялось на базе «Юльчина хутора» в деревне Мальково Себежского района сегодня, 13 сентября. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Педагоги из шести районов региона участвуют в соревнованиях по туристским навыкам и ориентированию на местности в одном из живописнейших мест района.

«Впереди три дня упорных состязаний, новых встреч, чистого воздуха и тёплой солнечной погоды. Есть возможность не только показать свою спортивную подготовку, но и насладиться красотой Себежского края», – пишет газета.

Соревнования проходят в двух возрастных группах – до 40 и после 40 лет.