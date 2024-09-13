«Музыка победителей» зазвучит в Бежаницком РЦК 28 сентября

23:09, 13 сентября 2024, ПАИ

В рамках акции «Культурные выходные» Губернаторский симфонический оркестр Псковской области выступит на концерте «Музыка победителей», приуроченном к предстоящему 80-летию Великой Победы, сообщили ПАИ организаторы.

«В программе концерта к яркой, торжественной дате – лучшие мелодии песен о мужестве и отваге, боевой дружбе, песен о победе, весне и любви в исполнении оркестра, музыка из кинофильмов о военном и мирном времени, популярные сочинения классической музыки», – отметили в Бежаницком районном центре культуры.

Среди композиций – «Тёмная ночь», «Вечер на рейде», «Катюша», музыка из фильмов «Время, вперёд!», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Дети капитана Гранта» и, конечно, легендарный марш «Прощание славянки».

Концерт пройдёт в Бежаницком РЦК 28 сентября. Вход платный.