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Общество

Новый аппарат МРТ установят в Псковской областной больнице

После ремонта экстренного приёмного отделения Псковской областной клинической больницы в нём будет установлен новый аппарат МРТ. Аппарат уже куплен в медицинскую организацию по национальному проекту «Здравоохранение», сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

​Новый аппарат МРТ установят в Псковской областной больнице. Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Сейчас идёт подготовка помещения для его установки: оно должно соответствовать определённым техническим требованиям. Например, стены и пол должны быть покрыты специальными материалами, которые минимизируют уровень шума и предотвращают накопление статического электричества. Также помещение должно быть защищено от внешних электромагнитных волн – для этого используются специальные экранированные стены.

«Мы знаем, что аппарат востребован. С учётом технических нюансов ремонтных работ планируем ввести аппарат в эксплуатацию в конце этого – начале следующего года», – говорит главный врач Евгений Панферов.

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