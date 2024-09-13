Новый аппарат МРТ установят в Псковской областной больнице
После ремонта экстренного приёмного отделения Псковской областной клинической больницы в нём будет установлен новый аппарат МРТ. Аппарат уже куплен в медицинскую организацию по национальному проекту «Здравоохранение», сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.
Сейчас идёт подготовка помещения для его установки: оно должно соответствовать определённым техническим требованиям. Например, стены и пол должны быть покрыты специальными материалами, которые минимизируют уровень шума и предотвращают накопление статического электричества. Также помещение должно быть защищено от внешних электромагнитных волн – для этого используются специальные экранированные стены.
«Мы знаем, что аппарат востребован. С учётом технических нюансов ремонтных работ планируем ввести аппарат в эксплуатацию в конце этого – начале следующего года», – говорит главный врач Евгений Панферов.
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