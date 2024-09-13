Первенство Псковской области по шахматам прошло в Печках

21:52, 13 сентября 2024, ПАИ

Первенство Псковской области 2024 года среди юношей и девушек прошло на базе детского оздоровительного лагеря «Стремительный» в деревне Печки Печорского муниципального округа сегодня, 13 сентября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





























Соревнования прошли по классическим шахматам, контроль времени для каждого спортсмена на партию составлял 90 минут плюс 30 секунд добавления за каждый сделанный ход.

На первенство области побороться за награды соревнования и путёвку на первенство СЗФО 2024 года приехали 124 юных шахматиста из Псковской области, которые стали призёрами муниципальных первенств.

Соревнования проходили среди юношей и девушек в возрасте с 9 до 19 лет.

Итоги областного первенства по шахматам здесь.