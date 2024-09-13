Псковский РЦЧ приглашает на третью встречу клуба «Литстраница»

22:39, 13 сентября 2024, ПАИ

Региональный центр чтения приглашает псковичей на встречу клуба «Литстраница», которая пройдёт 18 сентября. Тема встречи – обсуждение книги «Убийственные страсти: лучшее от Агаты Кристи», сообщили в пресс-службе Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

«Отдельное приглашение для всех любителей творчества королевы детектива! Поговорим о самых любимых произведениях – как очень популярных, так и менее известных, вспомним лучшие экранизации, поделимся впечатлениями от прочитанного и просмотренного, а также обсудим жанр классического детектива как такового», – подчеркнули организаторы.

Мероприятие состоится 18 сентября в 15:00 в зале Креативного центра Псковской областной библиотеки имени Курбатова.