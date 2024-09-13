Великолукский район отметил 97-ю годовщину со дня образования

23:47, 13 сентября 2024, ПАИ

Великолукский район отметил 97-ю годовщину со дня образования. Об этом пишет районная газета «Наш путь».

Открылось праздничное мероприятие гимном Великолукского района в исполнении народного коллектива – вокального ансамбля «Радуга». Затем собравшихся в зале Переслегинского дома культуры приветствовал глава района Алексей Кузьмин.

«За последние пять лет в Великолукском районе успешно реализуются национальные проекты, строятся многоквартирные дома, благоустраиваются общественные территории, развивается инфраструктура здравоохранения, образования, культуры и спорта, ведётся капитальный ремонт школ», – подчеркнул в своём выступлении Алексей Кузьмин.

В этот день с поздравлениями к присутствующим также обратились депутат Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов, старший координатор филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Великолукскому району Олеся Коротченкова и председатель районного Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Станислав Лукашов.

На основании решения 13-й сессии Собрания депутатов Великолукского района седьмого созыва за многолетний труд и значительный вклад в развитие района трём жителям присвоено звание «Почётный гражданин Великолукского района».

В рамках церемонии награждения глава района Алексей Кузьмин и председатель районного собрания депутатов Владимир Спиридонов вручили свидетельства почётного гражданина Великолукского района, ленту и цветы Галине Меркуловой и Светлане Осочкиной. А поскольку Татьяна Военкова не смогла присутствовать на празднике, свидетельство ей будет вручено отдельно.

За активное участие в общественной деятельности и значимый вклад в развитие района почётными грамотами Собрания депутатов награждены Надежда Попкова, Анна Шевелятова, Ольга Федосеенко, Эмзар Тодуа, Вячеслав Самугин.

Почётные грамоты администрации Великолукского района за многолетний, добросовестный труд и в связи с празднованием дня образования района вручены Татьяне Семченковой, Ольге Щагиной, Марине Захаровой, Елене Исаковой, Ольге Шабановой, Артуру Соколову, Ларисе Лысановой, Ирине Ивановой, Юлии Мурашовой, Дмитрию Демченкову, Николаю Баутенку, Алле Сентябревой, Виктории Смирновой.

Также со сцены Переслегинского ДК чествовали победителя конкурса лучших учителей образовательных организаций Псковской области, реализующих образовательные программы начального, общего и среднего общего образования, – учителя начальных классов Лычевской средней школы Марию Кизик.

Кроме того, по итогам 2023 года Пореченский библиотечно-досуговый центр стал победителем областного смотра-конкурса «Клуб года» в номинации «Лучшая организация работы по сохранению и развитию традиционной народной культуры среди комнат ремёсел и уголков крестьянского быта учреждений культуры клубного типа». Диплом победителя был вручён руководителю центра Нонне Зайцевой.

В формате мероприятия поздравили победителей районного этапа областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2024» в различных номинациях. Вот их имена: Беласовы Михаил Михайлович и Светлана Ивановна из деревни Гвоздово, Михаил и Нина Зубилины из деревни Белокозово, Ольга Моляренко из деревни Булынино, Анатолий и Зинаида Ткачевы из деревни Поречье, Михаил и Нина Ефимовы из деревни Черпесса и Юий и Марина Левченко из деревни Бандино.

В рамках концертной программы выступили народный коллектив – ансамбль «Радуга» (руководитель Александр Яровой), народный хореографический коллектив «Селяночка» (руководитель Нонна Зайцева), участники образцового коллектива – театра детской песни «Летний дождь» Татьяна Байкова, Мария Куранова, Ника Ермолаева, солисты Александра Мамедова, Виктория Перепеч, Анна Шевелятова, Игорь Коничев, Константин Зараев.