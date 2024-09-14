На 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Печорского округа
Участник Великой Отечественной войны из Печорского муниципального округа Василий Дмитриевич Тимофеев ушёл из жизни на 102-м году жизни. Об этом сообщил глава муниципалитета Валерий Зайцев в своём телеграм-канале.
«Отважный ветеран, который прошёл всю войну, чей боевой путь отмечен многими государственными наградами, навечно вписал своё имя в героическую летопись Родины. Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах!» – отметил Валерий Зайцев
Глава округа также выразил искренние соболезнования родным и близким Василия Тимофеева.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
14 сентября 2024
На 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Печорского округа
13 сентября 2024
Как прошёл первый день Всероссийского фестиваля детского творчества «У Лукоморья» в Пушкинских Горах