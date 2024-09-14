На 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Печорского округа

09:14, 14 сентября 2024, ПАИ

Участник Великой Отечественной войны из Печорского муниципального округа Василий Дмитриевич Тимофеев ушёл из жизни на 102-м году жизни. Об этом сообщил глава муниципалитета Валерий Зайцев в своём телеграм-канале.

«Отважный ветеран, который прошёл всю войну, чей боевой путь отмечен многими государственными наградами, навечно вписал своё имя в героическую летопись Родины. Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах!» – отметил Валерий Зайцев

Глава округа также выразил искренние соболезнования родным и близким Василия Тимофеева.