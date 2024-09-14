Сельхозярмарка открылась в Псковском районе
24-я осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района открылась на парковке торгового-досугового центра Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). Она будет работать до 15:00, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»
Местные производители представляют на площадке свежие овощи, фрукты, ягоды, саженцы цветов и растений, мёд, мясную и молочную продукцию, изделия «Ветеранского подворья» и декоративно-прикладного творчества.
Кроме того, на сцене выступят артисты Псковского районного центра культуры.
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