Сельхозярмарка открылась в Псковском районе

09:49, 14 сентября 2024, ПАИ

24-я осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района открылась на парковке торгового-досугового центра Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). Она будет работать до 15:00, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»









Местные производители представляют на площадке свежие овощи, фрукты, ягоды, саженцы цветов и растений, мёд, мясную и молочную продукцию, изделия «Ветеранского подворья» и декоративно-прикладного творчества.

Кроме того, на сцене выступят артисты Псковского районного центра культуры.