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Происшествия

Мошенник обманул псковичку и завладел её «Госуслугами»

Мошенники завладели личным кабинетом 78-летней псковички на «Госуслугах». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщине позвонили на домашний телефон. Собеседник представился работником ГТС и сообщил, что псковичке нужно продлить договор обслуживания домашнего телефона.

Женщина сказала злоумышленнику свои персональные данные и коды доступа. После этого мошенник взломал её аккаунт на «Госуслугах».

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