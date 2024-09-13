Мошенник обманул псковичку и завладел её «Госуслугами»
Мошенники завладели личным кабинетом 78-летней псковички на «Госуслугах». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Женщине позвонили на домашний телефон. Собеседник представился работником ГТС и сообщил, что псковичке нужно продлить договор обслуживания домашнего телефона.
Женщина сказала злоумышленнику свои персональные данные и коды доступа. После этого мошенник взломал её аккаунт на «Госуслугах».
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