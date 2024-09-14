Участники фестиваля «У Лукоморья» возложили цветы к могиле Александра Пушкина

10:52, 14 сентября 2024, ПАИ

Участники Всероссийского фестиваля детского творчества «У Лукоморья» возложили цветы к могиле Александра Пушкина в Святогорском Успенском монастыре. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».



Фото: Анастасии Бариновой



Фото: Анастасии Бариновой



Фото: Анастасии Бариновой



Фото: Анастасии Бариновой



Фото: Анастасии Бариновой



Фото: Анастасии Бариновой



Фото: Анастасии Бариновой



Фото: Анастасии Бариновой



Фото: Анастасии Бариновой

















Напомним, что фестиваль стартовал в Пушкинских Горах 13 сентября. Он посвящён 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Добавим, что 15 сентября в 12:00 в Большом зале Научно-культурного центра Пушкинского заповедника состоится гала-концерт с участием творческих коллективов из разных мест России: из Москвы, Пензы, Мирного, Рыбинска, Челябинска, Волгограда, Тюмени, Пскова, Себежа, Великих Лук, Петрозаводска.