Участники фестиваля «У Лукоморья» возложили цветы к могиле Александра Пушкина
Участники Всероссийского фестиваля детского творчества «У Лукоморья» возложили цветы к могиле Александра Пушкина в Святогорском Успенском монастыре. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».
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Фото: Анастасии Бариновой
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Фото: Анастасии Бариновой
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Фото: Анастасии Бариновой
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Фото: Анастасии Бариновой
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Фото: Анастасии Бариновой
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Фото: Анастасии Бариновой
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Фото: Анастасии Бариновой
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Фото: Анастасии Бариновой
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Фото: Анастасии Бариновой
Напомним, что фестиваль стартовал в Пушкинских Горах 13 сентября. Он посвящён 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Добавим, что 15 сентября в 12:00 в Большом зале Научно-культурного центра Пушкинского заповедника состоится гала-концерт с участием творческих коллективов из разных мест России: из Москвы, Пензы, Мирного, Рыбинска, Челябинска, Волгограда, Тюмени, Пскова, Себежа, Великих Лук, Петрозаводска.
Всероссийский фестиваль детского творчества «У Лукоморья» проходит в Пушкинских Горах
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