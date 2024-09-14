Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

До 28 градусов тепла ожидается в Псковской области 15 сентября

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 15 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

До 28 градусов тепла ожидается в Псковской области 15 сентября. Фото: ПАИ

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днём – от +23 до +28 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 сентября 2024

Ярко и вкусно: как проходит сельхозярмарка в Псковском районе
14 сентября 2024

До 28 градусов тепла ожидается в Псковской области 15 сентября
14 сентября 2024

Сельхозярмарка открылась в Псковском районе
14 сентября 2024

На 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Печорского округа
13 сентября 2024

Великолукский район отметил 97-ю годовщину со дня образования
13 сентября 2024

Как прошёл первый день Всероссийского фестиваля детского творчества «У Лукоморья» в Пушкинских Горах
13 сентября 2024

«Музыка победителей» зазвучит в Бежаницком РЦК 28 сентября
13 сентября 2024

Псковские пожарные состязались в профмастерстве

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...