До 28 градусов тепла ожидается в Псковской области 15 сентября

11:36, 14 сентября 2024, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 15 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днём – от +23 до +28 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.