До 28 градусов тепла ожидается в Псковской области 15 сентября
Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 15 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днём – от +23 до +28 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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