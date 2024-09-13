Пскович во время ссоры ударил ножом жителя Ленобласти
Жителя Псковской области подозревают в том, что он ударил ножом 43-летнего жителя Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Сообщение в полицию поступило 12 сентября в 18:16. Сотрудникам МВД сообщили, что на 117 километре трассы «Сортавала» мужчина получил ножевое ранение в живот. Им оказался 43-летний житель деревни Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области.
Пострадавшего госпитализировали в больнице. По подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали на месте происшествия псковича. Оказалось, что во время ссоры он не справился с эмоциями и ударил ножом своего оппонента.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе МВД.
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